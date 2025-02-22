Отличники из многодетных семей Петербурга получат скидку на обучение в колледжах

Соответствующий законопроект рассмотрит петербургский ЗакС. Петербургские депутаты разработали законопроект о введении существенной скидки на обучение в колледжах для учащихся-отличников из многодетных семей.
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