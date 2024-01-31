В Архангельске стартовали Всероссийские соревнования по бадминтону

Об этом сообщает портал городской администрации. Площадкой для соревнований стала «Норд-Арена»На открытии Всероссийских соревнований «Северное сияние» с приветственным словом выступила замглавы города по социальным вопросам Ирина Чиркова.
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