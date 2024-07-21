Каникулы с пользой 💪💪💪 В преддверии Дня военно-морского флота, который отмечается 28 июля, в Деминской школе прошел необычный мастер-класс по вязанию морских узлов.
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Каникулы с пользой 💪💪💪 В преддверии Дня военно-морского флота, который отмечается 28 июля, в Деминской школе прошел необычный мастер-класс по вязанию морских узлов.