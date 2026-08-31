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Аксененко: в 2027 году снизятся шансы на большие скидки на новостройки

Аксененко: в 2027 году снизятся шансы на большие скидки на новостройки

В 2027 году ожидается снижение процентных ставок по рыночной ипотеке на первичное жильё, однако вероятность получить значительную скидку от застройщика также уменьшится,заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).

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