Аксененко: в 2027 году снизятся шансы на большие скидки на новостройки

В 2027 году ожидается снижение процентных ставок по рыночной ипотеке на первичное жильё, однако вероятность получить значительную скидку от застройщика также уменьшится,заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).