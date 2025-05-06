В Балтийске почтили память моряков, погибших в годы Великой Отечественной

Выход в море для отдания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим водах Балтики в годы Великой Отечественной войны, совершили представители Балтийской военно-морской базы, ветераны и юнармейцы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 6 мая на официальном интернет-портале военного ведомства.
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