В Балтийске почтили память моряков, погибших в годы Великой Отечественной

Выход в море для отдания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим водах Балтики в годы Великой Отечественной войны, совершили представители Балтийской военно-морской базы, ветераны и юнармейцы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 6 мая на официальном интернет-портале военного ведомства.