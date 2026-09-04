Школьник со справкой из Таджикистана напал на учительницу русского. СМИ стыдливо молчат. А ведь есть целая школа мигрантов

Царьград Коллаж Царьграда В Новой Москве 14-летний мальчик из Таджикистана напал с ножом на учительницу русского языка.
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