ИА Новороссия Фото: коллаж Царьград Сегодня день рождения Владимира Путина. "Новороссия" поговорила с участником СВО, военкором Евгением Лининым о промахах, которые приписывают президенту.
"Почему Путин не виноват?" Читать тем, кто любит с дивана плевать в президента
Комментарии
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МВ
Михаил Величко
Фунт не виноват в том, что делал Бендер. Никто не возлагает вину на Фунта. Но всё же кто проводит кадровую политику в РФ: глава государства либо разного рода политические и экономические мафии? Куда ни глянь - профессионалов нет, одни только "эффективные менахеры". За 25 лет ничего принципиально не изменилось: страна вымирает, медицинская статистика стала хуже, система образования деградировала, станкостроения нет, производства подшипников, инструментальной промышленности, электронной промышленности, производства строительной техники, многих конструкционных материалов и технологических сред нет и не предвидится потому, что "эффективные менахеры" и система образования деградировала.
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NN
N N
Пойди и сделай! Так, как надо! Диванный комментатор.
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1 д.
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