"Почему Путин не виноват?" Читать тем, кто любит с дивана плевать в президента

МВ

Михаил Величко

Фунт не виноват в том, что делал Бендер. Никто не возлагает вину на Фунта. Но всё же кто проводит кадровую политику в РФ: глава государства либо разного рода политические и экономические мафии? Куда ни глянь - профессионалов нет, одни только "эффективные менахеры". За 25 лет ничего принципиально не изменилось: страна вымирает, медицинская статистика стала хуже, система образования деградировала, станкостроения нет, производства подшипников, инструментальной промышленности, электронной промышленности, производства строительной техники, многих конструкционных материалов и технологических сред нет и не предвидится потому, что "эффективные менахеры" и система образования деградировала.