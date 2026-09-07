Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

401 подписчик

Буллинг, зависимости, страх: все беды подростков. Как родителям понять своих детей

Буллинг, зависимости, страх: все беды подростков. Как родителям понять своих детей

Буллинг, зависимости, страх: все беды подростков. Как родителям понять своих детейПроблемы подросткового возраста (период от 10–12 до 17–19 лет) — это сложный комплекс изменений, вызванных физиологическим созреванием, гормональной перестройкой и переходом от детской зависимости к самостоятельности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым