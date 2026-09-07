Буллинг, зависимости, страх: все беды подростков. Как родителям понять своих детей

Буллинг, зависимости, страх: все беды подростков. Как родителям понять своих детейПроблемы подросткового возраста (период от 10–12 до 17–19 лет) — это сложный комплекс изменений, вызванных физиологическим созреванием, гормональной перестройкой и переходом от детской зависимости к самостоятельности.
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