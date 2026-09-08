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«Каждый озабочен набиванием карманов»: генпрокурор Украины подал в отставку на фоне коррупционного скандала

«Каждый озабочен набиванием карманов»: генпрокурор Украины подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке после разразившегося коррупционного скандала в его ведомстве, хотя ранее сообщал об отсутствии таких планов, поскольку ни к каким противоправным действиям якобы не причастен.

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