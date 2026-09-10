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"Много малышей": в каких лесах Алтайского края растет больше всего опят. Фото

"Много малышей": в каких лесах Алтайского края растет больше всего опят. Фото

Леса Алтайского края начинают "покрываться" опятами. В некоторых местах они совсем маленькие, а в других эти грибы уже собирают ведрами.

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