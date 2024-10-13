Роботы Tesla Optimus, взаимодействующие с публикой на мероприятии в октябре, не бы...

Роботы Tesla Optimus, взаимодействующие с публикой на мероприятии в октябре, не были полностью автономнымиОктябрьская презентация двухместного такси Tesla Cybercab сопровождалась демонстрацией прогресса компании в сфере создания человекоподобных роботов Optimus, которые в приличном количестве присутствовали на мероприятии, имитируя поведение людей и взаимодействуя с ними.
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