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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Роботы Tesla Optimus, взаимодействующие с публикой на мероприятии в октябре, не бы...

Роботы Tesla Optimus, взаимодействующие с публикой на мероприятии в октябре, не бы...

Роботы Tesla Optimus, взаимодействующие с публикой на мероприятии в октябре, не были полностью автономнымиОктябрьская презентация двухместного такси Tesla Cybercab сопровождалась демонстрацией прогресса компании в сфере создания человекоподобных роботов Optimus, которые в приличном количестве присутствовали на мероприятии, имитируя поведение людей и взаимодействуя с ними.

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