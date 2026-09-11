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Культуромания

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В Санкт-Петербурге открылась выставка «Чернильное царство» об эволюции письменных принадлежностей

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Чернильное царство» об эволюции письменных принадлежностей

Сегодня в Санкт-Петербурге в 5-м флигеле Юсуповского дворца открылась выставка «Чернильное царство», рассказывающая об эволюции письменных принадлежностей — от древнеегипетских чернил до современных авторучек.

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