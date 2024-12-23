ВС РФ осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское».
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