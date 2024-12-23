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Армия России приблизилась к крупнейшему угольному предприятию Украины. ВСУ эвакуируют население из ближайших поселков

Армия России приблизилась к крупнейшему угольному предприятию Украины. ВСУ эвакуируют население из ближайших поселков

ВС РФ осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское».

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