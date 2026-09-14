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OilPrice

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Record Freight Costs Squeeze Russia's Black Sea Crude Exports

Heightened shipping threats from Ukrainian attacks and a shortage of tankers have pushed the freight costs for Russia’s crude oil exports from the Black Sea to record highs.

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