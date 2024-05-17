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ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

ВСУ «мочат» в Волчанске своих генералов: «Сырский, эта руснявая дубина, знал о наступлении на Харьков! Пусть сам воюет»

  По ту сторону линии фронта передают, что у «генерала 200» почти не осталось боеспособных бригад Российская армия взяли под контроль некоторые районы Волчанска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Низкий поклон НАШИМ БОЙЦАМ!!! ПОБЕДА НИ ЗА ГОРАМИ!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
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1 д.
Андрей Тихонов
Этот генетический мусор нуждается в срочной утилизации и ни каких пленных
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19 час.
серый777 котов
Не надо так делать!Пусть подлечат а потом строить  нашу россию!
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19 час.

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