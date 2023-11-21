Внутренности портативной консоли Sony показали на видео

Блогер под ником Jacob R показал внутренности портативной консоли Sony PlayStation Portal. Специалист получил доступ к внутренним деталями PlayStation Portal, отметив, что устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, выпущенном в 2019 году.
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