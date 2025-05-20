Азербайджан, в лице министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, продолжает русофобские движения

Анна Зареченская

Пора уже выгнать всех азербайджанцев из России, конфисковать весь бизнес, закрыть садовод, фуд-сити и другие компании азербайджанские. Гада Нисанова и Илиева депортировать в свою страну, хватит обожрались уже, обнаглели. Закрыть им доступ всем азербайджанцам на территорию России, только по визам въезд. Пусть живут в своих аулах и дальше кормят всушников. Нам эти никчемные твари плюют в лицо и что президент, стерпим? Хватит терпеть наглость азербайджанцев, пора принимать решительные действия!