ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась видеозапись, на которой 10 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в торжественной обстановке на русском языке сообщил, что он выпускник Львовского высшего политического училища и считает, что в СВО победят ВСУ.
Азербайджан, в лице министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, продолжает русофобские движения
Комментарии
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Анна Зареченская
Пора уже выгнать всех азербайджанцев из России, конфисковать весь бизнес, закрыть садовод, фуд-сити и другие компании азербайджанские. Гада Нисанова и Илиева депортировать в свою страну, хватит обожрались уже, обнаглели. Закрыть им доступ всем азербайджанцам на территорию России, только по визам въезд. Пусть живут в своих аулах и дальше кормят всушников. Нам эти никчемные твари плюют в лицо и что президент, стерпим? Хватит терпеть наглость азербайджанцев, пора принимать решительные действия!
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8 час.
Ника
Этому типу закрыть въезд в Россию.
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3 час.
Сергей Моисеев
да вы что,с ума посходили. кто ж их тронет, они как памятник с места не сдвинуть, а технику пригнать прораб не разрешит
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17 мин.
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