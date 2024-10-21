Орден Мужества вручили семье погибшего пограничника из Карелии

В Сортавале вспоминали 29-летнего Константина Антонова, погибшего в ходе проведения СВО В Сортавале орден Мужества был вручен родственникам Константина Антонова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.
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