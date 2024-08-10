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Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область. О подготовке украинских военных к нападению на регион рассказал командующий спецназом «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

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