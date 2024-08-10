Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область. О подготовке украинских военных к нападению на регион рассказал командующий спецназом «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии