Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Марсело Бьелса: «Понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно. Клоппа раскусить проще»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился мнением о Пепе Гвардиоле и Юргене Клоппе, которые возглавляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» соответственно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх