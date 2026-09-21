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Царьград

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Петербурженка получила 2 года колонии за долг по алиментам в 800 тысяч

Петербурженка получила 2 года колонии за долг по алиментам в 800 тысяч

В Кировском районе Санкт-Петербурга 43-летнюю местную жительницу приговорили к двум годам колонии общего режима за злостное уклонение от уплаты алиментов, задолженность перед несовершеннолетним сыном превысила 800 тысяч рублей.

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