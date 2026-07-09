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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адвокат Сафонова: «Матвей всегда платил алименты, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Он переоформил на дочь квартиру в Краснодаре, которая сейчас стоит больше 60 млн рублей»

Андрей Крючков, адвокат Матвея Сафонова , заявил, что вратарь сборной России и « ПСЖ » никогда не уклонялся от выплаты алиментов.

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