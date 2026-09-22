Лавров заявил, что Гутерриш путается в показаниях по Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международном форуме "Диалог о фейках 4.0" в Москве, 22 сентября 2026 года © Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Лавров поучаствовал в форуме «Диалог о фейках» — его выступление на мероприятии МИД анонсировал как «шокирующее».
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