Лавров заявил, что Гутерриш путается в показаниях по Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на международном форуме "Диалог о фейках 4.0" в Москве, 22 сентября 2026 года © Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Лавров поучаствовал в форуме «Диалог о фейках» — его выступление на мероприятии МИД анонсировал как «шокирующее».