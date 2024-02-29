"Ведомости": вклад быстрорастущих компаний в экономику РФ составил 15,1 трлн руб

Выручка быстрорастущих компаний (БРК) с 2019 по 2022 год увеличилась до 15,1 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении издания "Ведомости" со ссылкой на подсчеты Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики.