Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Неожиданное прибытие в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года президента Сирии Башара Асада в Москву, где он официально получил убежище, вызвало волну слухов и домыслов, а также породило интерес к тем, кого Россия спасала от революционных вихрей и неминуемой кары на родине.

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