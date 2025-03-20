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Царьград

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"Жесть. Они взлётку разнесли полностью": Над аэродромом с "Медведями" километровый гриб. Самый массированный удар по Энгельсу за все время

"Жесть. Они взлётку разнесли полностью": Над аэродромом с "Медведями" километровый гриб. Самый массированный удар по Энгельсу за все время

Очевидцы активно публикуют видео, как они утверждают, с последствиями ночного прилёта в Энгельсе, Саратовская область: "жесть.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Жеееесть🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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13 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да.., нет слов!!! А что дальше, аэродром Энгельса, что незащищен??? Какие перемирия на хрен!!!
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11 час.
Евгений Петров
Хрень, где фото и видео, хохлоботы разгоняют хрень.
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10 час.
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