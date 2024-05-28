Глава МВД о штрафах за георгиевские ленты: "Материалы еще находятся на рассмотрении"

За нарушение запрета пока не наказан никто. Министр внутренних дел сообщил, как обстоят дела с протоколами, выписанными после 9 мая, когда полиция выявила тех, кто, вопреки закону, все же надел георгиевские ленты.
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