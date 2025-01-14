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Русские дома в Африке двигают региональную повестку

Русские дома в Африке двигают региональную повестку

Новосибирск, который за текущий год вышел в топ самых активных участников российско-африканских отношений, сделал заявку на межрегиональную консолидацию своих усилий в продвижении внешнеполитической повестки России.

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