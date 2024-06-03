Старший сержант "Стас": на передовую от зубного на такси

Наш собеседник, старший сержант Андрей с позывным Стас, уже в солидном возрасте – ему 53 года. Сам родом из Костромы, большую часть жизни прожил в Москве, где вёл бизнес, а в Севастополе обосновался семь лет назад.
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