Лавров выразил удивление поставками оружия из Турции для ВСУ — Hurriyet

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает удивление в контексте стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в опубликованном 1 ноября интервью газете Hurriyet.