В объявлении появилась Octavia A7 за 400 т.р. с пробегом 82 тыс.км. Такие машины попадаются раз в пятилетку — срочно лечу смотреть

Приветствую всех читателей на канале, которые следят не только за автомобильными обзорами, выходящими в блоге, но и за теми машинами, которые я периодически покупаю себе на разборку, либо же осматриваю понравившиеся варианты с целью дальнейшего их приобретения.
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