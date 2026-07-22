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Происшествия

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В Новосибирской области сотрудники полиции вручили пожилой семейной паре новые паспорта Российской Федерации

В Новосибирской области сотрудники отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» вручили в ходе выездного обслуживания пожилой семейной паре новые паспорта Российской Федерации.

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