В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы

РИАМО - 13 дек. Компания «Мансуровское карьероуправление» завершила строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия в Истринском городском округе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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