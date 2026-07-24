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На острове в Эстонии построили мощную РЛС НАТО

На острове в Эстонии построили мощную РЛС НАТО

Строительство радиолокационного поста Кыпу на острове Хийумаа, оборудованного новой мощной радиолокационной станцией воздушного наблюдения, завершили силы обороны Эстонии, 24 июля сообщает «Новый радар улучшит нашу способность следить за воздушным пространством и своевременно реагировать на воздушные угрозы, прежде всего с северного и западного направлений»,  — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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