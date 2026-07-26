Приглашение в Арктику, или Путешествие во льдах

Что общего между «Аватаром» и папуасами Новой Гвинеи, какие трудности и красоты есть на Русском Севере, за что эфиопы благодарны России и почему разговаривают белые медведи — в интервью «Парламентской газете» рассказал известный путешественник, член Русского географического общества Леонид Круглов.