Приглашение в Арктику, или Путешествие во льдах

Что общего между «Аватаром» и папуасами Новой Гвинеи, какие трудности и красоты есть на Русском Севере, за что эфиопы благодарны России и почему разговаривают белые медведи — в интервью «Парламентской газете» рассказал известный путешественник, член Русского географического общества Леонид Круглов.
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