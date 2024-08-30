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На Украине разгорелся скандал после слов депутата Рады Безуглой о крушении F-16

На Украине разгорелся скандал после слов депутата Рады Безуглой о крушении F-16

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Службу безопасности страны (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) завести дело на народного депутата Марьяну Безуглую после ее слов о ликвидации российскими войсками американского самолета-истребителя F-16.

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