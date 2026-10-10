В Германии поезда с ИИ ездят по рельсам времён кайзера Вильгельма II

Bloomberg пишет: в Германии передовые составы, включая оснащённые искусственным интеллектом, вынуждены ходить по рельсовой сети, которую местами не обновляли свыше 100 лет.
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