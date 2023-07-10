Закон, порядок, государство

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  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...
  • Виктория Виктория
    "Закон, порядок, государство" - задолбали уже......Из пенсии вычтут ...

Идеально для женщин старше 50 лет: 2 суперсовета прекратить процесс старения волос

Идеально для женщин старше 50 лет: 2 суперсовета прекратить процесс старения волос

К сожалению, но это реальность — волосы, как и все остальное в нашем организме, стареют. Они реагируют на изменения в гормональном балансе, который обычно начинает меняться в возрасте 40-50 лет, а также на хронические заболевания, часто появляющиеся с годами.

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