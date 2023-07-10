Идеально для женщин старше 50 лет: 2 суперсовета прекратить процесс старения волос

К сожалению, но это реальность — волосы, как и все остальное в нашем организме, стареют. Они реагируют на изменения в гормональном балансе, который обычно начинает меняться в возрасте 40-50 лет, а также на хронические заболевания, часто появляющиеся с годами.
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