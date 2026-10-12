Иран на пороге СНГ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» Фото: Reuters Выступая на саммите Содружества в Туркменистане, он обозначил экономический приоритет, при котором вместо конкуренции за энергетические рынки предполагается совместная работа в производстве, передаче и обмене.