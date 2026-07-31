В КБ №8 Обнинска втрое увеличили финансирование и привлекли 165 специалистов

Клиническая больница №8 Обнинска постепенно меняет ситуацию с качеством медицинской помощи. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, по итогам 2025 года здравоохранение впервые не вошло в десятку самых проблемных тем города по данным ЦУР.