В КБ №8 Обнинска втрое увеличили финансирование и привлекли 165 специалистов

Клиническая больница №8 Обнинска постепенно меняет ситуацию с качеством медицинской помощи. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, по итогам 2025 года здравоохранение впервые не вошло в десятку самых проблемных тем города по данным ЦУР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии