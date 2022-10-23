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«Динамо» смяло «Локомотив», Махачев потушил Оливейру, ничья «Челси» и «МЮ», Валиева выиграла короткую, победы «Реала» и «Милана», супергол Ничушкина и другие новости

«Динамо» смяло «Локомотив», Махачев потушил Оливейру, ничья «Челси» и «МЮ», Валиева выиграла короткую, победы «Реала» и «Милана», супергол Ничушкина и другие новости

Всем доброе утро! Начинайте воскресенье с нашим очередным дайджестом новостей 🗞 1. «Динамо» победило «Локомотив» (3:1) в гостях в 14-м туре Мир РПЛ – 3:1.

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