💡Крымчан призвали экономить электроэнергию из-за аномальной жары и перегрузки сетей В «Крымэнерго» сообщили, что энергосистема полуострова сейчас работает с высокой нагрузкой.
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💡Крымчан призвали экономить электроэнергию из-за аномальной жары и перегрузки сетей В «Крымэнерго» сообщили, что энергосистема полуострова сейчас работает с высокой нагрузкой.