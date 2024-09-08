Врач отрезал младенцу пенис

Акушер-гинеколог из США случайно отрезал младенцу часть пениса. Об этом пишет Independent. В 2021 году врач Берто Лопес должен был провести стандартную процедуру обрезания для новорожденного мальчика одной из своих пациенток.
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