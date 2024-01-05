Служба патриарха Кирилла на Рождество Христово-2024 в Храме Христа Спасителя в Москве: точная дата и время службы Евгения КомароваСобор Христа Спасителя, величественный символ российского православия, снова станет свидетелем масштабных религиозных событий в преддверии Рождества Христова в 2024 году.