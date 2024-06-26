Военнослужащие за сутки уничтожили более 150 солдат украинской армии Подразделения группировки войск «Восток» за сутки сорвали попытки усиления украинской армии передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное.