Военнослужащие за сутки уничтожили более 150 солдат украинской армии Подразделения группировки войск «Восток» за сутки сорвали попытки усиления украинской армии передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное.
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