Марс, возможно, напомнил о своей геологической активности спустя почти полвека. Международная группа исследователей заново изучила записи, сделанные аппаратом Viking 2 в 1976 году, и нашла в них убедительные признаки того, что один из старых сигналов мог быть вызван марсотрясением.