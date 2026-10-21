Марс, возможно, напомнил о своей геологической активности спустя почти полвека. Международная группа исследователей заново изучила записи, сделанные аппаратом Viking 2 в 1976 году, и нашла в них убедительные признаки того, что один из старых сигналов мог быть вызван марсотрясением.
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