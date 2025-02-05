Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вмешалась диаспора: Иноземцы расправившиеся с русским одноруким русским мужиком-инвалидом уже на свободе

Вмешалась диаспора: Иноземцы расправившиеся с русским одноруким русским мужиком-инвалидом уже на свободе

Yur-gazeta.Ru В один обыденный день на заснеженных улицах Санкт-Петербурга развернулась история, которая могла бы стать сюжетом для фильма, где судьбы пересекаются, а действия одних вызывают бурные эмоциональные реакции у других.

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Комментарии
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Леонид Руси
Странно, Путин же из Питера... Неужели допускает такой произвол?
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53 мин.
Тамара Елисеева
Своим хамским поведением все мигранты ( может и хорошие встречаются? Но их единицы) завоевали отрицательное отношение к себе, со стороны коренного народа России. И чем дальше, тем больше.
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27 мин.
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