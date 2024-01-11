На уровне слухов: иранский «Шахед-238» в российской армии

Три варианта БПЛА "Шахед-238" на выставке в Тегеране, ноябрь 2023 г.С осени 2022 г. российские вооруженные силы регулярно применяют против украинских военных объектов дальнобойные ударные беспилотные летательные аппараты.
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