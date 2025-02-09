Трамп ограничит Блинкену и Салливану доступ к секретным сведениям

Президент США Дональд Трамп приказал ограничить допуск к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.
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