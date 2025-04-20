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Оскар Пиастри: «Это сложная трасса. Как только ты выпадаешь из ритма, тебе трудно вернуться обратно»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, а также отметил, что постарается побороться за победу в гонке.

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